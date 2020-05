Brenntag verdient trotz Corona-Krise mehr

Essen (dpa) - Der Chemikalienhändler Brenntag hat trotz der Corona-Pandemie den Gewinn in den ersten drei Monaten des Jahres gesteigert. «Die Auswirkungen der Pandemie auf unsere geschäftliche und finanzielle Leistung waren im ersten Quartal begrenzt», sagte der neue Unternehmenschef Christian Kohlpaintner am Donnerstag laut Mitteilung in Essen. Brenntag konnte die Geschäftstätigkeit an seinen Standorten weltweit aufrechterhalten.

Von dpa