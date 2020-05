Bundestag gedenkt des gestorbenen CDU-Politikers Blüm

Berlin (dpa) - Der Bundestag hat des gestorbenen früheren Arbeits- und Sozialministers Norbert Blüm gedacht. «Norbert Blüm hat sich um unser Land, die Demokratie und den Zusammenhalt in der Gesellschaft große Verdienste erworben», sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) am Donnerstag zum Beginn der Sitzung. «Mit ihm verliert unser Land einen streitbaren Demokraten und einen seiner profiliertesten Sozialpolitiker.» Der ehemalige CDU-Politiker Blüm war am 23. April im Alter von 84 Jahren gestorben.

Von dpa