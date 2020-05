Unbekannte schrauben Geschwindigkeitsanzeige von Laterne ab

Rheinberg (dpa/lnw) - Eine «Sie fahren ... km/h»-Geschwindigkeitsanzeige haben Unbekannte in Rheinberg geklaut. «Das Gerät war fest an einer Laterne angeschraubt gewesen und ist mitsamt Halterung entfernt worden», teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Tat habe sich irgendwann zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ereignet. Polizei und Ordnungsamt suchen jetzt nach Zeugen.

Von dpa