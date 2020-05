Stadtbahn-Attacke mit Schlagring: Jugendliche stellen sich

Köln (dpa/lnw) - Nach einer brutalen Attacke auf Jugendliche in einer Kölner Stadtbahn haben sich vier Verdächtige der Polizei gestellt. Die Polizei hatte zuvor mit Bildern aus der Überwachungskamera der Bahn eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Am Mittwochabend hätten sich die vier Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren in Begleitung ihrer Eltern auf einer Polizeiwache gemeldet, teilte die Kölner Polizei mit.

Von dpa