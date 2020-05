Nur noch eine Grundschüler-Klage vor dem OVG übrig

Düsseldorf (dpa/lnw) - Beim Oberverwaltungsgericht (OVG) ist von drei Schüler-Klagen im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Grundschulbetriebs nur noch eine übrig. Eine Viertklässlerin habe ihren Eilantrag gegen die Rückkehr ihrer Jahrgangsstufe in die Klassenräume an diesem Donnerstag in NRW für erledigt erklärt, sagte eine OVG-Sprecherin. Zuvor hatte bereits ein Schüler aus Arnsberg seine Klage zurückgenommen. Nun ist noch ein Eilantrag anhängig, mit dem eine Viertklässlerin aus Gladbeck mit Hilfe ihres Anwalts eine Rückkehr in den Klassenraum verhindern will.

Von dpa