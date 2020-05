Ermittler werten Schuss auf Polizisten als Mordversuch

In der Nacht zu Mittwoch war den bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Routinekontrolle Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) eskaliert: Der 36-Jährige Autofahrer habe sich, so die Ermittler am Donnerstag, zunächst kooperativ verhalten. Er soll dann unvermittelt zu seinem Auto gerannt und dort nach der versteckten Waffe gegriffen haben. Er soll das Feuer eröffnet haben, der getroffene Polizist und sein Kollege sollen zurückgeschossen haben, hieß es.

Der Autofahrer floh den Angaben zufolge, baute wenig später einen Unfall und setzte die Flucht zu Fuß fort. Erst etwa drei Stunden später sei er von Spezialeinsatzkräften gestellt worden. Der Beschuldigte war zuvor bereits mit Haftbefehl gesucht worden, weil er eine zweieinhalbjährige Freiheitsstrafe wegen Drogenhandels absitzen sollte. Wie er in den illegalen Besitz der Tatwaffe kam, einer Neun-Millimeter-Pistole, werde nun ermittelt, hieß es.