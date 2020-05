Bulldogge beißt Kleinkind ins Bein und tötet Hund der Mutter

Gladbeck (dpa/lnw) - Ein Kleinkind auf dem Arm seiner Mutter ist in Gladbeck von einer Bulldogge ins Bein gebissen und schwer verletzt worden. Den angeleinten Chihuahua der Frau verletzte die Bulldogge so schwer, dass dieser später starb, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Mutter war demnach am Mittwoch mit dem 15 Monate alten Kind und ihrem kleinen Hund in einem Wohngebiet unterwegs gewesen, als sich die angeleinte Bulldogge von ihrem Besitzer losriss und zubiss. Der Besitzer habe noch versucht, den Hund zurückzuhalten, jedoch ohne Erfolg. Das Mädchen habe operiert werden müssen, berichtete eine Polizeisprecherin. Die Bulldogge wurde vom Ordnungsamt in ein Tierheim gebracht. Gegen den Hundehalter wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von dpa