Frau mit 29 Stichen getötet: Anklage wegen Totschlags

«Die Beziehung war in den letzten Jahren offensichtlich sehr problembehaftet», erklärte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Mehrfach sei es zu Trennungen und Versöhnungen gekommen. Der Angeschuldigte sei wiederholt aus- und wieder eingezogen.

Mitte November 2019 habe die Frau dann einen weiteren Trennungsentschluss gefasst, dem Mann aber gestattet, zeitweise in der Wohnung zu übernachten. «Möglicherweise beabsichtigte die Frau, die Beziehung zu einem anderen Partner aufzunehmen beziehungsweise fortzusetzen.» Am Silvesterabend soll der Mann den Wohnungsschlüssel zurückgefordert haben. Darüber seien die beiden - nach vorherigem Alkoholkonsum - offensichtlich in einen Streit geraten.

Die gemeinsame, sechsjährige Tochter war während des Streits in der Wohnung. «Es ist nicht auszuschließen, dass sie Einzelheiten mitbekommen hat.» Sie sei körperlich unverletzt und befinde sich in familiärer Obhut.

In seiner Vernehmung gab der Mann an, sich nur an einen Streit erinnern zu können. Die Staatsanwaltschaft hat bislang nach eigenen Angaben keine Hinweise darauf, dass er vermindert schuldfähig war. Der Mann war noch in der Tatnacht festgenommen worden. Nachbarn hatten die Polizei gerufen. Als er den Beamten die Tür öffnete, soll er Blutspuren am Körper gehabt haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.