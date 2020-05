Mann greift Rentnerpaar an: Leichenfund in der Nähe

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Nach einem Überfall auf ein Rentnerpaar ist in der Nähe des Tatorts in Bergisch Gladbach die Leiche eines 72-Jährigen entdeckt worden. «Die Ermittler prüfen derzeit, ob es sich bei dem Toten um den Angreifer handelt», teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Donnerstag mit.