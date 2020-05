FC-Geschäftsführer Wehrle: Opfern Gesundheit nicht für Geld

Er habe «als Rettungssanitäter, im Altersheim und im Beerdigungsinstitut gearbeitet», erklärte der 45-Jährige: «Wenn es etwas gibt, das ich nie auf die leichte Schulter nehmen werde, dann ist es die Gesundheit unser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter». Das gelte natürlich auch für die Profis: «Fürsorge ist unabhängig von der Höhe des Gehalts.»

Die Bundesliga startet nach der zweimonatigen Corona-Zwangspause am 16. Mai in die Restsaison. Köln empfängt am 17. Mai Mainz 05 im heimischen Stadion.