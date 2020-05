Mann greift Polizisten an: Zwei Beamte verletzt

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein Polizist und eine Polizistin sind bei einem Einsatz in Mönchengladbach von einem 32-Jährigen mit Faustschlägen angegriffen und verletzt worden. Nur mit viel Mühe und mit Hilfe von Pfefferspray sei es möglich gewesen, den Mann unter Kontrolle zu bringen, teilte die Polizei in der Nacht auf Freitag mit. Eine Frau habe am Donnerstagabend den Notruf gewählt und gesagt, ihr Mann greife sie an. Als die Streifenwagen eintrafen, ging der Mann demnach sofort auf die Beamten los. Ein Polizist bekam mehrere Faustschläge ins Gesicht, eine Polizistin wurde an der Hand verletzt. Der Beschuldigte wurde mit Unterstützung weiterer Kräfte in Gewahrsam genommen. Seine Frau blieb unverletzt.

