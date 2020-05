Hausbesetzung in Tagebaudorf: Polizei räumt Gebäude

Erkelenz (dpa/lnw) - Nachdem mehrere Menschen ein Haus im Tagebau Lüzerath bei Erkelenz (Kreis Heinsberg) besetzt und Transparente aus den Fenstern gehängt haben, hat die Polizei das Gebäude am Donnerstagabend geräumt und die 16 Personen in Gewahrsam genommen. Bisher seien allerdings noch keine Identitäten bekannt, sagte eine Sprecherin am Freitagmorgen. Bei dem Polizeieinsatz sei ein Mensch leicht verletzt worden.