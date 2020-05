Stamp: «Keine Berufsverbote» für Risikogruppen bei Erziehern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Auch Erzieherinnen, die über 60 Jahre alt sind oder Vorerkrankungen haben, dürfen in der Corona-Krise in den Kitas arbeiten. «Es gibt keine Berufsverbote», sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Freitag in Düsseldorf. Es werde aber auch niemand aus diesen Corona-Risikogruppen unter Druck gesetzt, versicherte der FDP-Politiker.

Von dpa