München (dpa) - Für Philipp Lahm hatte auch Jupp Heynckes einen Anteil am Weltmeistertitel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 2014 in Brasilien. Anlässlich des 75. Geburtstag seines früheren Coaches beim FC Bayern an diesem Samstag erinnerte Lahm in der «Abendzeitung» (Samstag) an das verlorene Champions-League-Finale 2012 und die Folgen davon.

Von dpa