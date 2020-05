Ex-Torhüter Laux kehrt als Sportpsychologe zum BVB zurück

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds früherer Torwart Philipp Laux ist als Sportpsychologe zum Fußball-Bundesligisten zurückgekehrt. Von sofort an unterstütze der 47 Jahre alte promovierte Diplom-Psychologe die Lizenzspieler, den Trainerstab und den übrigen Stab des Tabellenzweiten, teilten die Westfalen am Freitag mit. «Es ist unser Anspruch, den BVB in allen relevanten Teilbereichen des Profisports bestmöglich aufzustellen und ein Netzwerk von Spezialisten zu bilden, das gemeinsam einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt», sagte der Leiter der Profiabteilung, Sebastian Kehl.

Von dpa