FLVW : Sportbetriebs-Öffnung «voreilig und hochriskant»

Kamen (dpa) - Der Präsident des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW), Gundolf Walaschewski, hat die weitgehende Öffnung des Sportbetriebs durch die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen zum 30. Mai mit deutlichen Worten kritisiert. «Für mich fühlt es sich an wie ein öffentlich stattfindender Öffnungs-Überbietungswettbewerb», sagte Walaschewski in einem vom Verband veröffentlichten Interview: «Was sich spontan als frohe Botschaft ausgibt, entpuppt sich bei gründlichem Überdenken aus meiner Sicht als voreilig, unausgegoren und hochriskant.»

Von dpa