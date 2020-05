Verletzter in Bergisch Gladbach: Mordkommission ermittelt

Köln (dpa) - Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Bergisch Gladbach sucht die Kölner Polizei den Täter. Er soll am Samstagabend einen jungen Mann schwer verletzt haben. Zwei Passanten hatten den 23-Jährigen gegen 19.40 Uhr mit schwersten Verletzungen und blutend auf einem Gehweg im Stadtteil Frankenforst gefunden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Köln am Sonntag mitteilten, hat eine Mordkommission die Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt aufgenommen.

Von dpa