Wie ein Feuerwehrsprecher am Montag berichtete, war das Mädchen am Samstag barfuß zwischen die Stäbe des Deckels geraten. Die Eltern versuchten zunächst selbst, das Kind zu befreien - erfolglos. Die Feuerwehr versuchte es dann zunächst mit Schmiermitteln - ebenfalls ohne Wirkung. Schließlich sägten die Einsatzkräfte den Deckel an und spreizten die Stäbe, bis sie den Fuß des Mädchens heraus ziehen konnten. Es hatte nichts gebrochen, wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sperrte den Deckel noch ab, ihr Einsatz war nach rund zwei Stunden beendet.