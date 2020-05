BVB vorm Derby: Reus fällt aus, Can und Witsel fraglich

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund wird am kommenden Wochenende ersatzgeschwächt den Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga wieder aufnehmen. Ausgerechnet im für Samstag (15.30 Uhr) angesetzten Revierderby gegen den FC Schalke 04 fällt der seit Anfang Februar wegen einer Muskelverletzung außer Gefecht gesetzte Nationalspieler Marco Reus sicher aus. Axel Witsel und Emre Can drohen ebenfalls nicht rechtzeitig fit zu werden.