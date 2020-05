Kölner Dom wieder für Touristen offen: Maximal 200 Besucher

Köln (dpa/lnw) - Der Kölner Dom ist nach achtwöchiger Unterbrechung jetzt wieder für Touristen zugänglich - allerdings unter Auflagen. Nachdem in der Corona-Krise bereits seit dem Monatsbeginn wieder Gottesdienste möglich seien, solle der Dom nun schrittweise wieder mehr Menschen in einer verantworteten Weise zugänglich gemacht werden, sagte ein Dom-Sprecher am Montag in Köln. «Der Dom soll allen offenstehen.»

Von dpa