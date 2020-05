Düsseldorf (dpa/lnw) - In einigen Unterkünften von Arbeitern der wegen vieler Corona-Infektionen geschlossenen Fleischfabrik in Coesfeld gibt es nach Angaben von NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) «erhebliche Mängel» beim Infektionsschutz. «Das muss man ganz klar sagen», betonte Laumann am Montag in Düsseldorf.

Von dpa