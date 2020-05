Weltkriegsbombe in Köln entschärft

Köln (dpa/lnw) - Die am Montag in Köln-Klettenberg gefundene Weltkriegsbombe ist entschärft. Das teilte die Stadt Köln am Abend mit. Der Blindgänger werde nun abtransportiert. Sämtliche Sperrungen würden sofort aufgehoben. Wegen der Entschärfung war die Autobahn 4 vorübergehend am Kreuz Köln-Süd und am Kreuz Köln-West gesperrt worden. Auch der Betrieb der Straßenbahn Nummer 18 war unterbrochen.

Von dpa