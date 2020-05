Eingestürzte Brücke wird Schifffahrt länger behindern

Es müsse nicht nur das am Montag in den Kanal geschobene Mittelteil der Kunkenmühler Brücke geborgen werden, sagte Wieching . «Die noch stehenden Teile sind akut einsturzgefährdet und müssen erst abgebrochen werden, um die Bergungsarbeiten nicht zu gefährden.» Gesperrt bleibe zunächst der Abschnitt zwischen den Schleusen Venhaus und Hesselte. «Die Brücke sollte in einigen Jahren ohnehin abgerissen werden», sagte Wieching.

Das Schiff hatte die Brücke unweit der Ortschaft Moorlage gerammt. Nach ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei soll das unbeladene Frachtschiff zu wenig Ballastwasser in den Tanks gehabt haben, so dass der Bug zu weit aus dem Kanal ragte.

Etwa 20 Schiffe passierten den Abschnitt sonst täglich, hatte die «Lingener Tagespost» berichtet. Jährlich würden dort 4,5 Millionen Tonnen Güter transportiert. Das Umfahren sei nur sehr weiträumig möglich, sagte Wieching der Zeitung.

Die betroffene Brücke wurde 1954 gebaut und war über 60 Meter lang. Der rund 225 Kilometer lange Dortmund-Ems-Kanal verbindet das östliche Ruhrgebiet mit dem Seehafen von Emden. Der Unfallort liegt bei Kilometer 131 nördlich der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen.