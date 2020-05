Euskirchen (dpa/lnw) - Bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung in Euskirchen soll ein 45-Jähriger versucht haben, seine Lebensgefährtin zu töten. Die 49-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann wurde am Montagabend noch in der Wohnung festgenommen.

Von dpa