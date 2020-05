Quarantänepflicht für Reisende rechtlich schwierig

Am Montag hatte das niedersächsische Oberverwaltungsgericht die grundsätzliche Quarantänepflicht außer Vollzug gesetzt. Aus dem Ausland Einreisende könnten nicht pauschal als Krankheits- oder Ansteckungsverdächtige eingestuft werden, urteilte der Senat.

«Der Hintergrund ist in jeder Hinsicht unsicher», sagte Oebbecke . Das gelte sowohl für das Wissen über die Ansteckungswege als auch für die Frage, ob die Infektionslage in anderen Ländern aufgrund unterschiedlicher Test-Praxis überhaupt vergleichbar sei.

Derzeit muss sich jeder, der aus dem Ausland nach Deutschland einreist, für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Für Menschen, die mit einer Ausnahmegenehmigung einreisen - also etwa für Berufspendler - gilt diese Pflicht allerdings nicht. Unter rein gesundheitlichen Gesichtspunkten seien solche Unterschiede nicht einleuchtend, wandte Oebbeck ein.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dringt darauf, die Quarantäne-Maßnahmen zu lockern. «Da bin ich mit meiner Amtskollegin aus Rheinland-Pfalz und dem Kollegen aus dem Saarland einer Meinung», sagte er der «Rheinischen Post» (Dienstag).

Falls kein Bund-Länder-Konsens in der Frage zu erzielen sei, könne NRW seine Corona-Einreiseverordnung am 30. Mai im Alleingang auslaufen lassen, sagte Oebbecke. Dies betreffe dann aber nur die Quarantäne - nicht die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zu entscheidende Frage der Kontrollen an deutschen Außengrenzen.