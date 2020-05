Kinder rauben gehbehinderter Frau die Handtasche

Duisburg (dpa/lnw) - Drei Kinder haben in Duisburg einer gehbehinderten Frau die Handtasche geraubt. Die 55-Jährige war nach Polizeiangaben von Dienstag mit ihrem Rollator unterwegs und wollte eine Freundin besuchen. Als sie in einem Hauseingang ihr Gefährt angehoben habe, sei sie von dem Trio zur Seite gestoßen worden. Anschließend hätten die Kinder ihre Handtasche vom Griff gerissen und seien davongerannt. Nach Schätzung der Frau waren die drei Kinder acht bis zehn Jahre alt. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen des Vorfalls am Montag.

