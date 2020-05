Regionalliga: RWE und RWO stellen Antrag auf Finalrunde

In dem Antrag, der der dpa vorliegt, verweist eine Kanzlei im Namen von RWE darauf, dass ein Saisonabbruch rechtswidrig sei und wann immer es möglich ist, eine Entscheidung auf dem Spielfeld fallen müsse. Zudem seien Fußballspiele in Nordrhein-Westfalen ab dem 30. Mai grundsätzlich wieder erlaubt. «Es darf in der aktuellen Situation nicht das Ziel sein, sich die Entscheidung möglichst einfach zu machen. Das Bestreben des Verbandes muss die Sicherstellung eines fairen sportlichen Wettkampfes sein», begründete RWE-Vorstand Marcus Uhlig in einer schriftlichen Mitteilung des Clubs den Antrag.

Die Ermittlung des Relegations-Teilnehmers beim wahrscheinlichen Saison-Abbruch im Westen ist verzwickt. Der souveräne Tabellenführer SV Rödinghausen hat keine Lizenz für die 3. Liga beantragt und verzichtet somit freiwillig auf den Aufstieg. Verl, mit 53 Punkten nach 22 Spielen Zweiter, hat im ersten Anlauf keine Lizenz bekommen. Essen liegt zwei Punkte dahinter bei zwei mehr absolvierten Spielen, hat aber nach der Abmeldung der SG Wattenscheid Punkte verloren und läge sonst vor Verl. Oberhausen liegt weitere fünf Zähler zurück nach 23 Spielen. Verl hätte bei Saison-Fortsetzung das wohl schwerste Programm, müsste noch gegen alle drei Top-Teams spielen.