Langer Stau nach Unfall auf der A2 bei Dortmund

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Unfall auf der A2 bei Dortmund hat am Mittwochmorgen für einen langen Stau gesorgt. Fahrer mussten auf der Strecke in Richtung Oberhausen 45 Minuten mehr Zeit einplanen als üblich, wie der Landesbetrieb Straßenbau auf seinem Online-Verkehrsportal meldete. Der Verkehr wurde auf einer Spur an der Unfallstelle zwischen Dortmund Nordost und dem Kreuz Dortmund Nordwest vorbeigeführt. Wann die Strecke wieder frei gegeben werden kann, war nach Angaben der Polizei nicht absehbar.

Von dpa