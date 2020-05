TÜV meldet Stau bei Führerscheinprüfungen nach Corona-Pause

Köln (dpa/lnw) - Die coronabedingte Pause der Fahrschulen hat zu Engpässen bei den Führerscheinprüfungen in Nordrhein-Westfalen geführt. «Wartezeiten sind aktuell unvermeidlich», hieß es am Mittwoch vom TÜV Rheinland, der an 25 Standorten vor allem im Süden von NRW Prüfungen abnimmt. Zahlreiche Fahrschüler hätten in der achtwöchigen Corona-Pause keine Prüfungen ablegen können und wollten diese nun nachholen. Hinzu komme, dass für die theoretischen Prüfungen die Plätze durch die vorgeschriebenen Distanzregelungen von mindestens 1,5 Metern stark eingeschränkt würden. Die derzeitige Situation sei für Prüflinge wie Fahrschulen unbefriedigend, erklärte der TÜV.

Von dpa