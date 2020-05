Köln (dpa/lnw) - Nach einer tödlichen Attacke auf einen 26-Jährigen Anfang März in Köln hat sich ein dritter Tatverdächtiger gestellt. Der 23-Jährige war mit Haftbefehl gesucht worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er kam am Dienstagabend in Untersuchungshaft.

Von dpa