«Alle Lehrkräfte aus der Risikogruppe, d.h. Lehrer und Lehrerinnen mit Vorerkrankungen und Lehrer und Lehrerinnen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, sowie schwangere und stillende Lehrerinnen sind verpflichtet, an Verfahren zur Abnahme mündlicher Prüfungen teilzunehmen.» Das geht aus einem Erlass des Schulministeriums an die fünf Bezirksregierungen hervor. Aus dem Düsseldorfer Ministerium hieß es dazu am Mittwoch, es bleibe aber dabei, dass Lehrer aus der Risikogruppe nicht am Präsenzdienst teilnehmen sollen.

Zuvor hatte die «Rheinische Post» über den Erlass vom Montag berichtet. Laut Schulministerium lassen sich die Abstands- und Hygieneregeln bei den mündlichen Prüfungen sehr gut einhalten. Anders als im Präsenzunterricht befänden sich im Prüfungsraum in der Regel nur ein Schüler und drei Lehrkräfte. Es sei vielfach der Wunsch aus dem betroffenen Pädagogenkreis gekommen, sich an den mündlichen Abschlussprüfungen zu beteiligen.

In dem auf das laufende Schuljahr begrenzten Erlass heißt es mit Blick auf die Risikogruppe auch: «Bei Abnahme der mündlichen Prüfungen ist auf die besondere Situation der Betroffenen Rücksicht zu nehmen.» In NRW ist laut Statischem Landesamt allein jeder neunte Lehrer 60 Jahre oder älter.