Feuer in Duisburg: Wohl vorsätzliche Brandstiftung

Duisburg (dpa/lnw) - Ein größeres Feuer auf einem Abrissgelände in Duisburg ist wahrscheinlich vorsätzlich gelegt worden. Davon sei nach ersten Erkenntnissen auszugehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wegen starker Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung rief die Feuerwehr Anwohner am Morgen auf, Fenster und Türen zu schließen. Es bestehe aber keine Gesundheitsgefahr. Mehrere Stunden lang brannte Abrissmaterial auf dem ehemaligen Gelände eines Stahlherstellers - vor allem Bauschutt, Dachpappe und Holzstapel auf einer Fläche von rund 450 Quadratmetern. Es gab keine Verletzten.