S04-Profi Daniel Caligiuri: «Alle sind heiß auf das Derby»

Die Vorbereitung auf das Spiel sei natürlich «ganz anders als sonst», räumte Caligiuri in einer Online-Medienrunde am Mittwoch ein. Normalerweise sind die Schalke-Fans schon in den Tagen vor dem Derby zahlreich beim Training, um ihr Team auf das Duell einzuschwören.

Nun wohnt der Schalke-Tross wie einkaserniert seit Sonntag in einem Hotel auf dem vereinseigenen Gelände. Die Spieler rücken nur zum Training aus und verschwinden wieder danach in ihre Einzelzimmer. «Wir gehen mit Maske bis zum Platz und setzen sie nur zum Training ab. Jedes Training ist wie ein Geisterspiel. Dennoch geht es auch mal auf die Knochen. Jeder Spieler will sich anbieten.»

Laut Caligiuri sei diese Woche zwar ähnlich wie ein Trainingslager, «aber doch alles andere als normal. Wir müssen uns an alle Vorschriften halten und hoffen, dass wir die Saison zu Ende spielen können.» Er weiß, dass es unter den ungewöhnlichen Umständen ein ganz anderes Duell beim BVB wird als sonst. «Normalerweise ist im Stadion eine Super-Stimmung. Nun fehlen die Fans, das ist sehr schade. Trotzdem müssen wir das Spiel angehen wie sonst. Es ist jetzt besonders wichtig, auch im Kopf richtig eingestellt zu sein.»

Caligiuri, der in den zurückliegenden Derbys mit Toren und Vorlagen stets eine Topleistung abrief, fühlt sich trotz der Pause topfit. Wegen der Innenbandverletzung im Knie, die er sich Anfang Februar zugezogen hatte, hätte er beim normalen Saisonverlauf das Derby verpasst. «Wenn man etwas Positives herausholen kann, dann dass ich meine Verletzung auskurieren konnte. Ich bin bei 102 Prozent und hätte nichts dagegen, wenn es Samstag genauso gut laufen würde.»