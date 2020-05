NRW fördert Ladesäulen und Elektro-Lastenräder

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Land Nordrhein-Westfalen fördert in diesem Jahr den Ausbau der Elektromobilität mit rund 35 Millionen Euro. Davon sollen 25 Millionen Euro als Zuschuss zu Ladesäulen und Wallboxen in der Garage fließen, wie das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. Im ersten Quartal dieses Jahres sei bereits die Förderung von knapp 2500 Ladepunkten bewilligt worden. Künftig soll es auch eine Förderung für Batteriespeicher geben, um eine bessere Einbindung der Ladeinfrastruktur ins Stromnetz zu erreichen.

Von dpa