Mann nach Unfall auf der A2 gestorben: Identität unklar

Dortmund (dpa/lnw) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 ist ein bislang nicht identifizierter Fahrer an seinen Verletzungen gestorben. Er fuhr am Mittwochmorgen nahe dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordost auf einen Lastwagen auf, der Grund dafür blieb zunächst unklar, teilte die Polizei mit. Nach dem Zusammenstoß prallte das Auto in die rechte Schutzplanke. Der Lastwagenfahrer verletzte sich nicht. Nach dem Unfall gab es auf der A2 einen langen Stau in Richtung Oberhausen.

Von dpa