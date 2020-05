Klavier-Festival Ruhr plant ab Juni wieder Konzerte

33 Konzerte, die für April und Mai geplant waren, wurden bereits fast vollständig in den Herbst verlegt. Die weiteren Aufführungen sollen möglichst gespielt werden - in modifizierter Form, wie es hieß. Weil durch die Abstandsregelungen in den meisten Sälen nur weniger als ein Drittel der Plätze verfügbar sei, versuche man bei einer Reihe von Konzerten zwei statt nur einer Aufführung anzubieten.