Funkel lobt DFL für Konzept zum Re-Start der Bundesliga

Berlin (dpa) - Ex-Bundesliga-Trainer Friedhelm Funkel hat sich anerkennend über die Führung der Deutschen Fußball Liga (DFL) geäußert. «Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was Christian Seifert, Ansgar Schwenken, die beiden glaub ich an der Spitze der DFL, was die in den letzten Wochen für einen Arbeitsaufwand betrieben haben», sagte der 66-Jährige, der zuletzt Fortuna Düsseldorf gecoacht hatte, im Interview dem TV-Sender Sky.

Von dpa