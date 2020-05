Heiterer und trockener Donnerstag in NRW erwartet

Offenbach (dpa/lnw) - Der Wetter in Nordrhein-Westfalen wird in den nächsten Tagen wechselhaft. Am Donnerstag ist es zunächst heiter und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Nachmittag sind vorübergehend auch dichtere Wolken möglich. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 12 und 16 Grad. Am Freitag bleibt es bei Werten zwischen 14 und 17 Grad heiter bis wolkig und trocken. Am Wochenende sollen die Temperaturen steigen: Am Sonntag erwarten die Meteorologen bis zu 22 Grad.

Von dpa