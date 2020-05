Ceconomy mit Verlust: Schließungen belastet

Düsseldorf (dpa) - Der Elektronikhändler Ceconomy hat wegen der Corona-Pandemie im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende März) einen Nettoverlust von 309 Millionen Euro verbucht. Dabei belastete die Schließung seiner Märkte Media Markt und Saturn, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Zudem musste Ceconomy auf seine Beteiligung an der französischen Handelskette Fnac Darty rund 268 Millionen Euro abschreiben. Im Vorjahr hatten die Düsseldorfer noch einen Gewinn von 20 Millionen Euro erreicht. Der Umsatz ging wie bereits bekannt währungs- und portfoliobereinigt um 6,6 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro zurück.

Von dpa