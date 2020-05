Die Frau taucht in einem Video auf, das der 35-Jährige Masken-Verweigerer selbst von der Aktion gemacht hatte. In der Sequenz bezeichnet sie sich selbst als seine Frau. Welche Rolle sie genau spielte, wird laut Staatsanwaltschaft noch ermittelt. Nach dpa-Informationen besteht der Verdacht, dass sie die Kamera ihres Lebensgefährten nach dem Eklat aus dem Supermarkt mitgenommen hatte. Ein Gerät, bei dem es sich um jene Kamera handeln könnte, tauchte am Mittwoch bei einer Razzia in Troisdorf im Auto des 35-Jährigen wieder auf. Bei dem Mann fanden die Beamten auch ein Klappmesser.

Wie die Polizei inzwischen weiß, leben alle drei Verdächtigen im gleichen Haus in Troisdorf. In der eigentlichen Wohnung des 35-Jährigen in Bonn, die am Mittwoch ebenfalls durchsucht wurde, fand man nichts. In der Troisdorfer Wohnung seiner Lebensgefährtin, wo er offenbar ebenfalls wohnt, beschlagnahmten die Beamten nach Angaben vom Donnerstag mehrere Computer, Speichermedien, Ausweisdokumente sowie eine Machete und einen Baseballschläger.

Alle drei Verdächtige sind weiter auf freiem Fuß. «Die Auswertung der Speichermedien sowie die weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung sowie tätlichem Angriff auf Polizeibeamte dauern derzeit noch an», so die Polizei am Donnerstag.