Elfriede Jelinek und andere schreiben für Bochum

Die Miniaturen seien für das fast 30-köpfige Ensemble gedacht, berichtete das Theater. Entstanden seien «wundersame und verstörende, groteske und zarte Texte», aus denen Kurzfilme unter anderem in Küchen, auf Bürgersteigen oder im leeren Theater gedreht wurden. Teils treten mehrere Schauspieler auf, teils sind es Ein-Personen-Stücke. Der Beitrag von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek heißt «Niemandsland», einzige Darstellerin ist Sandra Hüller . Mit Shakespeares «Hamlet» und Hüller in der Hauptrolle war das Bochumer Ensemble in diesem Jahr beim Berliner Theatertreffen eingeladen.