Fall Lügde: Sozialpädagogin schöpfte keinen Verdacht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im massenhaften Missbrauchsfall auf einem Campingplatz in Lügde hat eine sozialpädagogische Familienhelferin bei Besuchen des Pflegekinds und ihres später verurteilten Ziehvaters keinen Verdacht geschöpft. Zwar habe Andreas V. in ersten Gesprächen 2016 selber berichtet, dass es vom Jobcenter Blomberg eine Anzeige wegen Kindeswohlgefährdung gegen ihn gebe, sagte die ehemalige Mitarbeiterin des Sozialwerks Sauerland am Freitag im parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtags. Aber sie habe zuvor vom Jugendamt Hameln-Pyrmont und vom Kindergarten nur Hinweise bekommen, wonach das Kind eine «Entwicklung nach vorn» gemacht habe, seit es auf dem Campingplatz lebe.

Von dpa