Auto kollidiert mit Motorrad: Kradfahrer schwer verletzt

Erkrath (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß eines Motorrads und eines Autos sind in Erkrath (Kreis Mettmann) zwei Menschen verletzt worden. Ein 21 Jahre alter Mann habe am Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen links abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 23-Jährigen auf einem Motorrad. Bei der Kollision verletzte sich der Motorradfahrer schwer, der Autofahrer leicht. Beide kamen in eine Klinik.

Von dpa