Morsbach (dpa/lnw) - Bei einem Unfall in Morsbach im Oberbergischen Kreis ist ein junger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 20-Jährige kam am Donnerstagabend auf der Landstraße 336 nach links von der Spur ab, wie die Polizei mitteilte. Dort streifte er mit dem Auto zunächst seitlich einen Baum und stieß dann frontal auf einen anderen Baum. Sein Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Das Auto hat Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten noch an.

Von dpa