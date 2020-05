Demo gegen Corona-Schutzmaßnahmen in Köln abgesagt

Köln (dpa/lnw) - Eine für Samstag in Köln geplante Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen mit 1000 Teilnehmern ist abgesagt worden. Der Veranstalter, eine Privatperson, habe dies am Freitagmorgen mitgeteilt, sagte ein Polizeisprecher. Ursprünglich hatte der Veranstalter die Demo auf dem Roncalliplatz am Dom angemeldet. Eine Genehmigung durch die Polizei stand aber zunächst noch aus. In Essen und Dortmund wollen am Samstag nach Polizeiangaben mehrere Hundert Menschen gegen die Corona-Auflagen demonstrieren.

Von dpa