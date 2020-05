BVB-Chef vor Wiederbeginn: «Fast noch nie so angespannt»

Dortmund (dpa) - Hans-Joachim Watzke empfindet den Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga nach der Corona-Pause bei aller Vorfreude als besondere Belastung. «Ich war fast noch nie so angespannt. Wir wissen sportlich nicht, wo wir stehen. Ich frage mich natürlich, ob alles funktionieren wird, was wir organisatorisch vorbereitet haben», sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund der «Funke Mediengruppe» vor dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im eigenen Stadion.