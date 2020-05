Röttgermann will Klarheit: Fortuna nicht für Verlängerung

Düsseldorf (dpa) - Bei der Abstimmung, ob die Saison in der Fußball-Bundesliga auch über den 30. Juni hinausgeführt werden soll, hat sich Fortuna Düsseldorf bei der DFL-Sitzung am Donnerstag als einziger Club enthalten. Dis bestätige Clubchef Thomas Röttgermann am Freitag. «Wir würden die Saison natürlich zu Ende spielen, auch wenn es über den 30. Juni hinaus geht. Wir können das aber nur, wenn wir auch die Spieler unter Vertrag haben, mit denen wir im Ligabetrieb gespielt haben», sagte der Fortuna-Boss dem vereinseigenen Portal. Bei 17 auslaufenden Verträgen, darunter etliche Leihspieler, stehen die Düsseldorfer vor einer komplizierten Situation, wenn über den 30. Juni hinaus gespielt werden müsste.