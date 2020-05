226 Corona-Infektionen in NRW, Kreis Coesfeld: Zahl sinkt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Kreis Coesfeld ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner am Freitag deutlich auf 67,3 gesunken. Den Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums zufolge gibt es am Freitag keine weitere Stadt und keinen weiteren Kreis, die an die 50-er Marke herankommen, bei der die Schutzmaßnahmen wieder verstärkt würden.