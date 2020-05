Mann lebensgefährlich verletzt: Verdächtiger stellt sich

Elsdorf (dpa/lnw) - Nach einem eskalierten Streit mit lebensgefährlichen Verletzungen des Opfers in Elsdorf bei Köln hat sich der gesuchte Tatverdächtige der Polizei gestellt. Der 18-Jährige meldete sich am Donnerstagabend auf einer Wache in Bergheim, wie die Ermittler mitteilten. Es folgte die Festnahme. Dem jungen Mann wird versuchter Mord vorgeworfen. Das Amtsgericht erließ Haftbefehl.

Von dpa