Kinderpornografie-Verdacht: Mann festgenommen

Bonn (dpa/lnw) - Die Polizei hat einen 42-Jährigen wegen des Verdachts auf Kinderpornografie in einem Schrebergarten in Bonn festgenommen. Zuvor war ein Hinweis bei den Ermittlern eingegangen, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Da es zudem Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung des Mannes gegeben habe, sei die Festnahme mit Hilfe von Spezialkräften erfolgt. Schauplatz war der Schrebergarten, den der 42-Jährige den Angaben zufolge als Lebensmittelpunkt nutzt. Nach der Festnahme am Donnerstag seien erste Beweismittel sichergestellt worden, erklärte die Polizei. Über Nacht wurde die Parzelle, auf der sich eine Gartenlaube befindet, bewacht. Am Freitag gingen die Durchsuchungen weiter.

Von dpa